У ПСЖ самые дорогие билеты на матчи Лиги Чемпионов

Журналисты Marca выяснили на какие матчи групповой стадии Лиги Чемпионов будут продавать самые дорогие билеты.

На первом месте оказался ПСЖ, который на матч с "Баварией" будет продавать билеты по 1492 евро.

На втором месте оказались "Спартак" и ЦСКА. Самые дорогие билеты на матчи российских клубов с "Ливерпулем" и "МЮ" будут стоить 584 евро.

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