У ПСЖ возникли новые проблемы с соответствием правилу финансового Fair Play

Теги псжнассер ганим аль-хелаифи

У ПСЖ возникли новые проблемы с соответствием правилу финансового Fair PlayУ французского ПСЖ возникли новые проблемы с соответствием правилу финансового Fair Play, информирует Le 10 Sport.

По сведениям издания, Комитетом финансового контроля деятельности клубов было выявлено, что предоставленная информация парижанами по размерам их спонсорских контрактов с компаниями "Ooredoo", QNB, "beIN" и QTA не соответствует действительности. В ближайшее время комитет ждет объяснений по этому вопросу от руководства "красно-синих" и их президента Нассера Ганима Аль-Хелаифи.

Напомним, Эмери высказался по будущему Неймара. | soccernews.ru

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