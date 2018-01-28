У ПСЖ возникли новые проблемы с соответствием правилу финансового Fair Play

У французского ПСЖ возникли новые проблемы с соответствием правилу финансового Fair Play, информирует Le 10 Sport.

По сведениям издания, Комитетом финансового контроля деятельности клубов было выявлено, что предоставленная информация парижанами по размерам их спонсорских контрактов с компаниями " Ooredoo", QNB, "beIN" и QTA не соответствует действительности. В ближайшее время комитет ждет объяснений по этому вопросу от руководства "красно-синих" и их президента Нассера Ганима Аль-Хелаифи.

Напомним, Эмери высказался по будущему Неймара. | soccernews.ru