У ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро

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У ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро

У ПСЖ увеличилась прибыли в текущем сезоне. Об этом сообщает The Swiss Rambler. 

По данным источника, у парижан зафиксирован доход в 31,5 миллиона евро. Стоит отметить, что в предыдущем сезоне у ПСЖ был убыток в 18,8 млн. 

На продаже игроков доход вырос со 132 до 145 миллионов, прибыль от реализации ТВ-прав увеличился со 122 до 127,9 млн.

Спонсорские договоры принесли рост в 54,8 млн. Французский клуб получил рекордный доход в истории - 557 миллионов евро.

ПСЖ занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.

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