У ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро
У ПСЖ увеличилась прибыли в текущем сезоне. Об этом сообщает The Swiss Rambler.
По данным источника, у парижан зафиксирован доход в 31,5 миллиона евро. Стоит отметить, что в предыдущем сезоне у ПСЖ был убыток в 18,8 млн.
На продаже игроков доход вырос со 132 до 145 миллионов, прибыль от реализации ТВ-прав увеличился со 122 до 127,9 млн.
Спонсорские договоры принесли рост в 54,8 млн. Французский клуб получил рекордный доход в истории - 557 миллионов евро.
ПСЖ занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20