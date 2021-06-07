У Путина высказались о возможном матче Россия - Украина на Евро-2020
Фото: твиттер "РЕН-ТВ"/Автор неизвестен
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, поделился мнением о возможном матче между сборными России и Украины в плей-офф чемпионата Европы.
"Спорт есть спорт, и уж по крайней мере, нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами, мы всегда были против этого, и наоборот, мы убеждены в том, что мы - два родственных народа. И по крайней мере, в нашей стране украинцы всегда желанные гости", - приводят слова Пескова "РИА Новости".
Напомним, что на Евро-2020 Россия сыграет в группе В с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании. Украина выступит в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.
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