У Рамоса разошлись взгляды с Роналду относительно трансферных приоритетов "Реала"

У капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса разошлись взгляды с ведущим бомбардиром его команды Кришатину Роналду относительно трансферных приоритетов их клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, 31-летний защитник полностью поддерживает позицию президента "сливочных" Флорентино Переса, который выступает за подписание уже в текущее трансферное окно нового игрока в линию атаки, коим должен будет стать Мауро Икарди из миланского "Интера". Однако португалец, как и главный тренер команды Зинедин Зидан, считает, что "Реал" не нуждается в подобного рода подписаниях.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен сорвать трансферные планы "Реала". | soccernews.ru