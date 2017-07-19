У Рамоса возникли проблемы со здоровьем

Теги реал мадридсерхио рамос

У Рамоса возникли проблемы со здоровьемУ капитана мадридского "Реала" Сехио Рамоса возникли проблемы со здоровьем, информирует sport.es.

По сведениям издания, 31-летний защитник испытывает дискомфорт из-за болей в ухе. В связи с этим футболист пропустил вторничную тренировку "сливочных", что с учетом того, что Рамос присоединился к своим партнерам лишь в прошлое воскресенье, несколько затягивает его возвращение к полноценным тренировкам с командой.

Напомним, Рамос и Роналду отстаивают разные позиции по Навасу. | soccernews.ru

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