У Рамоса возникли проблемы со здоровьем

У капитана мадридского "Реала" Сехио Рамоса возникли проблемы со здоровьем, информирует sport.es.

По сведениям издания, 31-летний защитник испытывает дискомфорт из-за болей в ухе. В связи с этим футболист пропустил вторничную тренировку "сливочных", что с учетом того, что Рамос присоединился к своим партнерам лишь в прошлое воскресенье, несколько затягивает его возвращение к полноценным тренировкам с командой.

Напомним, Рамос и Роналду отстаивают разные позиции по Навасу. | soccernews.ru