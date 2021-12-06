У Рангника в "Манчестер Юнайтед" будет новый помощник
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Экс-тренер канадского "Торонто" Крис Армас станет ассистентом главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, на этом посту американец заменит Майкла Каррика, который после победы над лондонским "Арсеналом" покинул стан "красных дьяволов".
В своей тренерской карьере Армас работал ассистентом главного тренера в "Чикаго Файр" и "Ред Буллз" из Нью-Йорка. С 2018 по 2020 год он занимал пост главного тренера "Ред Буллз", а с января по июль 2021 года возглавлял "Торонто".
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