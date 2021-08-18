У "Реала" есть запасной вариант на случай неудачи с трансфером Мбаппе

Теги реал мадридэрлинг холандкилиан мбаппетрансферыборуссия дортмунд

У "Реала" есть запасной вариант на случай неудачи с трансфером МбаппеФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" будет пытаться подписать звездного форварда до последних дней трансферного окна.

Как сообщает журналист издания Marca Карлос Карпио, "сливочные" пойдут за нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом уже этим летом, если трансфер французского форварда Килиана Мбаппе не состоится.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет перейти в "Реал" уже этим летом, о чем сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи.

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