У "Реала" большие потери перед матчем с "Валенсией"

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" испытывает проблема с составом из-за череды травм перед матчем в пятом туре Ла Лиге против "Валенсии" на выезде.

Как сообщает журналист Мельчор Руис, игру пропустят защитники Ферлан Менди и Марсело, а также полузащитники Тони Кроос и Дани Себальос, а также форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл.

Напомним, что Бэйл будет отсутствовать около двух месяцев, Марсело около 10 дней, Менди около трех недель, возвращение Себалоса ожидается в следующем месяце, сроки восстановления Крооса остаются неизвестными.

Матч между "Реалом" и "Валенсией" состоится в воскресенье, в 22:00 (мск) на "Месталье".

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