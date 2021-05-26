У "Реала" будет приоритет при подписании Холанда следующим летом

Теги реал мадридборуссия дортмундэрлинг холанд

У "Реала" будет приоритет при подписании Холанда следующим летомФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Как сообщает As, "Реал" продолжает интересоваться норвежским нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

По информации источника, "сливочным", вероятнее всего, придется ждать до лета 2022 года – сейчас за трансфер придется заплатить слишком большую сумму. Следующим летом норвежца можно будет приобрести за меньшие деньги, так как у него есть договоренность с клубом насчет возможного ухода.

Отмечается, что у Флорентино Переса, президента "Реала", и Ханса-Йоахима Ватцке, председателя совета директоров "Боруссии", отличные отношения, в результате чего дортмундцы готовы отдать мадридцам приоритет в случае возникновения конкуренции за футболиста. Сам игрок тоже предпочел бы перейти в "Реал".

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