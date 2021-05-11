У "Реала" еще одна травма

Теги реал мадридла лигаальваро одриосола

У "Реала" еще одна травмаФото: инстаграм Одриосолы/Автор неизвестен

Как сообщает радиостанция COPE, защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола получил мышечную травму в матче с "Севильей" и пропустит игру с "Гранадой".

Также сообщается, что Марсело готов к матчу.

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