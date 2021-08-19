У "Реала" есть договоренность с "Боруссией" по Холанду

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У "Реала" есть договоренность с "Боруссией" по ХоландуФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Нападающий "Боруссии" Дортмунд и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Как сообщает испанский журналист Сиро Лопес, у королевского клуба уже есть предварительная договоренность с немецким клубом о трансфере форварда летом 2022 года.

По информации источника, на игрока также претендовали ряд английских клубов, однако он хочет играть только в футболке "сливочных".

Напомним, что летом 2022 года сумма отступных, прописанная в контракте норвежца будет равняться 75 миллионам евро.

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