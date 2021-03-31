У "Реала" есть несколько запасных вариантов на случай неудачи с трансфером Алабы

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"Реал" рассчитывает договориться по условиям контракта с защитником "Баварии" Давидом Алабой, но, в случае неудачи, имеет список из футболистов, которые могут его заменить, сообщает As.

По данным издания, "сливочные" наблюдают за Жюлем Кунде из "Севильи", Пау Торресом из "Вильярреала" и Калиду Кулибали из "Наполи". Кроме того, мадридцы могут вернуть из аренды в "Гранаде" Хесуса Вальехо. Однако приоритетным вариантом остается все таки подписание австрийского защитника, который покинет "Баварию" летом на правах свободного агента.

В сезоне 2020/2021 Алаба сыграл 35 матчей за немецкий клуб, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.