У "Реала" есть пять предложений об аренде Кубо

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У "Реала" есть пять предложений об аренде Кубо

Новичок мадридского "Реала" Такефуса Кубо может сменить команду уже этим летом.

Как сообщает Marca, в услугах японского таланта заинтересованы сразу пять клубов, один из которых "Вальядолид".

Речь идёт об аренде без права выкупа. "Сливочные" могут отпустить 18-летнего хавбека, поскольку у него нет гражданства ЕС, что становится проблемой для попадания в заявку.

Напомним, что "Реал" купил Кубо у "Токио" за 2 миллиона евро. Футболист, которого называют "японским Месси", подписал с королевским клубом контракт до лета 2023 года.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Лучше конечно в аренду,где-нибудь в Испании,чтобы окреп,ведь в Реале при живом Бэйле и Васкесе на поле ему места нет.

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