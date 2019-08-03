У "Реала" есть пять предложений об аренде Кубо
Новичок мадридского "Реала" Такефуса Кубо может сменить команду уже этим летом.
Как сообщает Marca, в услугах японского таланта заинтересованы сразу пять клубов, один из которых "Вальядолид".
Речь идёт об аренде без права выкупа. "Сливочные" могут отпустить 18-летнего хавбека, поскольку у него нет гражданства ЕС, что становится проблемой для попадания в заявку.
Напомним, что "Реал" купил Кубо у "Токио" за 2 миллиона евро. Футболист, которого называют "японским Месси", подписал с королевским клубом контракт до лета 2023 года.
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