У "Реала" есть список игроков, которых могут купить после ухода Варана
Как сообщалось ранее, защитник "Реала" Рафаэль Варан может покинуть команду в летнее трансферное окно.
По информации As, в "королевском клубе" были готовы к такому развитию событий и заранее начали планировать замену футболисту.
В поисках подходящей кандидатуры "сливочные" контактировали с несколькими центральными защитниками. На случай ухода Варана был составлен список из трех игроков на замену. В него вошли: Давид Алаба, который уйдет из "Баварии" в статусе свободного агента летом, защитник "Вильярреала" Пау Торрес и Жюль Кунде из "Севильи".
Австрийцу уже сделали предложение и его ждут в клубе независимо от исхода ситуации с Вараном. В случае с Торресом и Кунде, "Реал" может вложить часть средств, полученных после ухода француза.
Читать также: Варан хочет покинуть "Реал" | http://soccernews.ru
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