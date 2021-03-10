У "Реала" есть список игроков, которых могут купить после ухода Варана

Как сообщалось ранее, защитник "Реала" Рафаэль Варан может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации As, в "королевском клубе" были готовы к такому развитию событий и заранее начали планировать замену футболисту.

В поисках подходящей кандидатуры "сливочные" контактировали с несколькими центральными защитниками. На случай ухода Варана был составлен список из трех игроков на замену. В него вошли: Давид Алаба, который уйдет из "Баварии" в статусе свободного агента летом, защитник "Вильярреала" Пау Торрес и Жюль Кунде из "Севильи".

Австрийцу уже сделали предложение и его ждут в клубе независимо от исхода ситуации с Вараном. В случае с Торресом и Кунде, "Реал" может вложить часть средств, полученных после ухода француза.