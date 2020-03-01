У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке
"Реал" и "Барселона" намерены усилить атаку в летнее трансферное окно и преследуют одинаковые цели, сообщает AS.
По сведениям издания, испанские клубы претендуют на нападающих "Интера" Лаутаро Мартинеса, дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.
Самым сложным для трансфера является Мартинес, сумма отступных в контракте которого составляют 111 миллионов евро. Отступные Холанда меньше - 75 миллионов евро. Самые низкие отступные у Вернера - всего 30 миллионов евро, но форвард предпочитает перейти в "Ливерпуль".
В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел 30 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 19-летнего Холанда 40 голов и восемь голевых передач в 31 поединке. 23-летний Вернер сыграл 33 матча, забил 27 мячей и отдал 11 голевых передач.
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Уже сегодня в Испании может решиться судьба чемпионства! Или почему "Реал" - "Барселона" - важнейший матч сезона на Пиренеях
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|24
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|24
|34
|9
|Фрайбург
|24
|33
|10
|Кельн
|23
|29
|11
|Унион Берлин
|23
|29
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|13
|Аугсбург
|24
|27
|14
|Герта
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|24
|16