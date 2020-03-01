У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке

"Реал" и "Барселона" намерены усилить атаку в летнее трансферное окно и преследуют одинаковые цели, сообщает AS.

По сведениям издания, испанские клубы претендуют на нападающих "Интера" Лаутаро Мартинеса, дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Самым сложным для трансфера является Мартинес, сумма отступных в контракте которого составляют 111 миллионов евро. Отступные Холанда меньше - 75 миллионов евро. Самые низкие отступные у Вернера - всего 30 миллионов евро, но форвард предпочитает перейти в "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел 30 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 19-летнего Холанда 40 голов и восемь голевых передач в 31 поединке. 23-летний Вернер сыграл 33 матча, забил 27 мячей и отдал 11 голевых передач.

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