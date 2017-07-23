У "Реала" и "Барселоны" появилась общая трансферная цель

Теги ниццабарселонареал мадриджерар пикесерхио рамосмаланг сарр

У "Реала" и "Барселоны" появилась общая трансферная цельУ мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" появилась общая трансферная цель, информирует испанская пресса.

Так, "сливочные" и "сине-гранатовые" заинтересовались защитником французской "Ниццы" Малангом Сарром. 18-летний бек рассматривается королевским клубом и "Барсой" в качестве потенциальной замены Серхио Рамосу и Жерару Пике соответственно.

В завершившемся сезоне Сарр забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за "Ниццу".

Напомним, ПСЖ готов был совершить громкий обмен с "Барселоной". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов