У "Реала" и "Барселоны" появилась общая трансферная цель

У мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" появилась общая трансферная цель, информирует испанская пресса.

Так, "сливочные" и "сине-гранатовые" заинтересовались защитником французской "Ниццы" Малангом Сарром. 18-летний бек рассматривается королевским клубом и "Барсой" в качестве потенциальной замены Серхио Рамосу и Жерару Пике соответственно.

В завершившемся сезоне Сарр забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за "Ниццу".

Напомним, ПСЖ готов был совершить громкий обмен с "Барселоной". | soccernews.ru