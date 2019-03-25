У "Реала" летом появится новая форма

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У "Реала" летом появится новая форма

Footyheadlines показал снимок третьей формы "Реала" в сезоне-2019/20.

Игровая футболка окрашена в мятный цвет с темно-синими и белыми элементами. 

Форма появится уже этим летом. 

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