У "Реала" лучшая результативность в 6 стартовых турах Ла Лиги за последние 34 года

Фото твиттер "Реала"

Мадридский "Реал" отличился 21 забитым мячом в 6 стартовых турах чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, это лучший результат "сливочных" с сезона 1987/88, когда команда за указанный период забила 26 голов.

6 раз от "Реала" пропустила "Мальорка, 5 раз - "Сельта", 4 раза - "Алавес", 3 раза - "Леванте", 2 раза - "Валенсия", 1 раз - "Бетис".

"Бланкос" единолично лидируют в Ла Лиге. Лучший бомбардир мадридцев - Карим Бензема (8).

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