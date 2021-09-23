У "Реала" лучшая результативность в 6 стартовых турах Ла Лиги за последние 34 года

Теги реал мадридстатистика

У "Реала" лучшая результативность в 6 стартовых турах Ла Лиги за последние 34 года

Фото твиттер "Реала"

Мадридский "Реал" отличился 21 забитым мячом в 6 стартовых турах чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, это лучший результат "сливочных" с сезона 1987/88, когда команда за указанный период забила 26 голов.

6 раз от "Реала" пропустила "Мальорка, 5 раз - "Сельта", 4 раза - "Алавес", 3 раза - "Леванте", 2 раза - "Валенсия", 1 раз - "Бетис".

"Бланкос" единолично лидируют в Ла Лиге. Лучший бомбардир мадридцев - Карим Бензема (8).

Не пропустите: Бензема стал десятым игроком с 200 голами в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" может заменить Кумана на Анри

"Барселона" может заменить Кумана на Анри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов