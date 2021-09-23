У "Реала" лучшая результативность в 6 стартовых турах Ла Лиги за последние 34 года
Фото твиттер "Реала"
Мадридский "Реал" отличился 21 забитым мячом в 6 стартовых турах чемпионата Испании.
Как сообщает Opta, это лучший результат "сливочных" с сезона 1987/88, когда команда за указанный период забила 26 голов.
6 раз от "Реала" пропустила "Мальорка, 5 раз - "Сельта", 4 раза - "Алавес", 3 раза - "Леванте", 2 раза - "Валенсия", 1 раз - "Бетис".
"Бланкос" единолично лидируют в Ла Лиге. Лучший бомбардир мадридцев - Карим Бензема (8).
Не пропустите: Бензема стал десятым игроком с 200 голами в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14