У "Реала" мало шансов купить летом Мбаппе или Холанда
Мадридский "Реал" вряд ли сможет заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе или форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда во время летнего трансферного окна.
По информации Marca, шансы королевского клуба купить француза или норвежца очень малы из-за финансовых проблем.
Сообщается, что "сливочные" потеряли очень много денег из-за пандемии и отсутствия зрителей на домашних матчах. В связи с этим не стоит ждать от "Реала" громких сделок в этом году.
Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро, а Холанда - в 100 миллионов.
Не пропустите: Перес может потребовать от "Интера" вернуть Хакими в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Рафаэль Бенитес расторг контракт с китайским "Далянь Про"
-
"Вильярреал" потерял очки в матче с "Уэской"
-
Кокорин рассказал о реакции футболистов "Спартака" на новость о его трансфере в "Фиорентину"
-
"Реал" опроверг конфликт с "Интером" из-за Хакими
-
Геркус опубликовал свой план развития футбола в регионах России
-
"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
-
Овчинников не исключил возвращение в ЦСКА
-
"Барселона" может летом продать Дембеле
-
"Рома" хочет избавиться от Джеко
-
"Рубин" намерен приобрести защитника "Сент-Трюйдена"
-
Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ
-
Шведский защитник Дагерстол перешёл в клуб РПЛ
-
У "Реала" мало шансов купить летом Мбаппе или Холанда
-
"Локомотив" объявил о замене соперника на сборе из-за коронавируса
-
"Барселоне" предложили бесплатно подписать Алабу и Агуэро
-
"Аталанта" назвала "Севилье" цену на Алехандро Гомеса
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к защитнику "Наполи" Малькуи
-
"Ливерпуль" хочет сделать самым высокооплачиваемым игроком клуба ван Дейка вместо Салаха
-
Сёмин оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"
-
Шевченко может временно возглавить "Челси" в случае отставки Лэмпарда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20