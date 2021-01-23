У "Реала" мало шансов купить летом Мбаппе или Холанда

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У "Реала" мало шансов купить летом Мбаппе или Холанда

Мадридский "Реал" вряд ли сможет заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе или форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда во время летнего трансферного окна.

По информации Marca, шансы королевского клуба купить француза или норвежца очень малы из-за финансовых проблем.

Сообщается, что "сливочные" потеряли очень много денег из-за пандемии и отсутствия зрителей на домашних матчах. В связи с этим не стоит ждать от "Реала" громких сделок в этом году.

Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро, а Холанда - в 100 миллионов.

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