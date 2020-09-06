У "Реала" нет предложений по трансферу Бэйла

Мадридский "Реал" по-прежнему хочет продать валлийского нападающего Гарета Бэйла, но клуб не имеет предложений по его трансферу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист также хочет уйти в другой клуб, но никто им не интересуется из-за его зарплаты, которая составляет 17 миллионов евро в год. Валлиец в свою очередь не собирается идти на снижение оклада.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 251 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

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