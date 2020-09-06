У "Реала" нет предложений по трансферу Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйл

У "Реала" нет предложений по трансферу Бэйла

Мадридский "Реал" по-прежнему хочет продать валлийского нападающего Гарета Бэйла, но клуб не имеет предложений по его трансферу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист также хочет уйти в другой клуб, но никто им не интересуется из-за его зарплаты, которая составляет 17 миллионов евро в год. Валлиец в свою очередь не собирается идти на снижение оклада.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 251 матч во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Реал" хочет заработать 100 миллионов евро с продажи четырех футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы

Переход защитника сборной Нидерландов в "Спартак" задерживается из-за Райолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов