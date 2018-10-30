У "Реала" осталось только четыре здоровых защитника

На мадридский "Реал" обрушилась эпидемия травм, особенно это коснулось оборонительной линии команды.

Так, на сегодняшний день у "сливочных" осталось только четыре здоровых защитника - это Альваро Одриосола, Серхио Рамос, Начо Фернандес и Серхио Регилон.

Соответственно в лазарете королевского клуба находятся Дани Карвахаль, Марсело, Рафаэль Варан и Хесус Вальехо. Все они пропустят не менее двух недель.

Напомним, что до международного перерыва "Реалу" предстоит провести ещё четыре матча - против "Вальядолида" и "Сельты" в Примере, против "Мелильи" в Кубке Короля и "Виктории Плзень" в Лиге Чемпионов.

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