У "Реала" появилась новая трансферная цель в АПЛ

Теги ливерпульреал мадридэмре джан

У "Реала" появилась новая трансферная цель в АПЛМадридский "Реал" заинтересовался полузащитником английского "Ливерпуля" Эмре Джаном, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе рассматривают вариант с подписанием 23-летнего хавбека "красных", который уже следующим летом получит статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Джан забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Зидан не заинтересован в подписании Де Хеа. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов