У "Реала" появилась новая трансферная цель в АПЛ

Мадридский "Реал" заинтересовался полузащитником английского "Ливерпуля" Эмре Джаном, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе рассматривают вариант с подписанием 23-летнего хавбека "красных", который уже следующим летом получит статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Джан забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Зидан не заинтересован в подписании Де Хеа. | soccernews.ru