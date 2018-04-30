У "Реала" появился конкурент в борьбе за Де Хеа

На голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа появился новый претендент, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом на 27-летнего вратаря "красных дьяволов" помимо мадридского "Реала" также будет претендовать ПСЖ. Парижане находятся в поиске нового стража ворот и "первый номер" "Юнайтед" стал для них одной из приоритетных трансферных целей.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 32 мяча в 42 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, вчера ПСЖ сыграл вничью с "Генгамом". | soccernews.ru