У "Реала" появился конкурент в борьбе за Кейна

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У "Реала" появился конкурент в борьбе за Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовы побороться с "Реалом" за лучшего бомбардира 2017 года среди топ-5 чемпионатов Европы.

В этом сезоне Кейн провел 26 матчей и отметился 24 голами.

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