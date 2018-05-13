У "Реала" появился конкурент в борьбе за Кейна

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмреал мадридхарри кейнжозе моуринью

У "Реала" появился конкурент в борьбе за КейнаУ мадридского "Реала" появился конкурент в борьбе за форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что еще одним клубом, претендующим на подписание 24-летнего нападающего "шпор", стал "Манчестер Юнайтед". Заполучить одного из лучших бомбардиров АПЛ желает лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Кейн забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, сегодня Кейн помог "Тоттенхэму" обыграть "Лестер". | soccernews.ru

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