У "Реала" появился серьёзный конкурент из АПЛ в борьбе за Мбаппе
Фото сайт ПСЖ
"Манчестер Сити" вошёл в чисто претендентов на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщают английские журналисты Йан МакГарри и Данкан Каслс.
По данным инсайдеров, подписание 22-летнего француза уже одобрил владелец клуба - шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян.
Напомним, что в июне 2022 года звёздный форвард станет свободным агентом, если ПСЖ не убедит его продлить истекающий контракт.
Заполучить Мбаппе также хочет мадридский "Реал", который предлагал за него прошедшим летом 200 миллионов евро.
Не пропустите: Мбаппе побил рекорд Ибрагимовича по числу наград игроку месяца в Лиге 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
У "Реала" появился серьёзный конкурент из АПЛ в борьбе за Мбаппе
-
Галицкий не отказался от идеи про 11 воспитанников в составе "Краснодара"
-
Мюллер поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров "Баварии"
-
Жирков прояснил своё будущее
-
Главные новости дня: 24 сентября
-
1
"Барселона" намерена сократить зарплату Умтити
-
Дочь Пеле рассказала о состоянии бразильца
-
Гасперини высказался о претендентах на скудетто
-
Левандовски не забил за "Баварию" впервые за 19 матчей
-
Артета высказался перед северо-лондонским дерби против "Тоттенхэма"
-
Сандро Шварц высказался о форме "Динамо" перед игрой с "Рубином"
-
"Реал" может подписать Александера-Арнольда
-
Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол
-
"Бавария" в меньшинстве обыграла "Гройтер" в матче Бундеслиги
-
Клопп позитивно высказался о "Брентфорде"
-
Сульшер рассказал о форме Де Хеа
-
Гвардиола высказался перед матчем с "Челси"
-
Президент Ла Лиги раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года
-
Тони Кроос играл через боль весной прошлого сезона
-
На пост главного тренера "Барселоны" появился новый претендент
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18