У "Реала" появился серьёзный конкурент из АПЛ в борьбе за Мбаппе

Фото сайт ПСЖ

"Манчестер Сити" вошёл в чисто претендентов на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщают английские журналисты Йан МакГарри и Данкан Каслс.

По данным инсайдеров, подписание 22-летнего француза уже одобрил владелец клуба - шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян.

Напомним, что в июне 2022 года звёздный форвард станет свободным агентом, если ПСЖ не убедит его продлить истекающий контракт.

Заполучить Мбаппе также хочет мадридский "Реал", который предлагал за него прошедшим летом 200 миллионов евро.

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