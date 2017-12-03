У "Реала" появился серьезный конкурент в возможной борьбе за Неймара

У мадридского "Реала" появился серьезный конкурент в возможной борьбе за вингера французского ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям Daily Express, за ситуацией вокруг недовольства бразильцем своей жизнью в Париже внимательно наблюдает английский "Манчестер Юнайтед". В случае, если футболист изъявит желание покинуть "красно-синих", "красные дьяволы" будут готовы вклиниться в борьбу за него.