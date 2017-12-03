У "Реала" появился серьезный конкурент в возможной борьбе за Неймара

Теги неймарманчестер юнайтедпсжреал мадрид

У "Реала" появился серьезный конкурент в возможной борьбе за НеймараУ мадридского "Реала" появился серьезный конкурент в возможной борьбе за вингера французского ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям Daily Express, за ситуацией вокруг недовольства бразильцем своей жизнью в Париже внимательно наблюдает английский "Манчестер Юнайтед". В случае, если футболист изъявит желание покинуть "красно-синих", "красные дьяволы" будут готовы вклиниться в борьбу за него.

Напомним, ЦСКА уже отправился на матч ЛЧ против "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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