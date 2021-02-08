У "Реала" проблемы с составом. Игроков не хватает на полную заявку

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У "Реала" проблемы с составом. Игроков не хватает на полную заявкуВ предстоящем во вторник матче с "Хетефе" "Реал" не может рассчитывать на 9 игроков основной команды. У главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана из-за этого проблемы с оформлением заявки на игру, сообщает Marca.

По разным причинам не смогут помочь своему клубу Рамос, Кроос, Азар, Карвахаль, Родриго, Лукас, Одриосола, Милитан и Вальверде.. 

На данный момент "Реал" располагает только 14-ю игроками первой команды. Для того, чтобы заполнить заявку из 19-ти футболистов, понадобилось вызвать пятерых футболистов из молодежной команды.



Перенесенный матч первого тура Ла Лиги "Реал" — "Хетафе" состоится во вторник, 9 февраля. Начало в 23:00 по московскому времени.

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