У "Реала" требовали 10 миллионов евро за уничтожение аудиозаписей Переса

Теги реал мадридфлорентино перес

У "Реала" требовали 10 миллионов евро за уничтожение аудиозаписей Переса

Фото твиттер MadridistaReal

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес имел возможность выкупить компромат на себя, пишет Onda Cero.

Речь идёт об аудиозаписях руководителя королевского клуба, которые на этой неделе опубликовала газета El Confidencial.

По информации источника, журналист Хосе Антонио Абеллана в 2011 году предлагал уничтожить файлы за 10 миллионов евро, но "бланкос" ответили отказом.

Напомним, что на аудиозаписях Перес нелицеприятно высказывался об Икере КасильясеКриштиану РоналдуЖозе Моуринью, Рауле, Висенте Дель Боске и других.

Не пропустите: Стали известны финансовые потери "Реала" во время пандемии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роббен окончательно завершил карьеру

Роббен окончательно завершил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов