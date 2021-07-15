У "Реала" требовали 10 миллионов евро за уничтожение аудиозаписей Переса
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес имел возможность выкупить компромат на себя, пишет Onda Cero.
Речь идёт об аудиозаписях руководителя королевского клуба, которые на этой неделе опубликовала газета El Confidencial.
По информации источника, журналист Хосе Антонио Абеллана в 2011 году предлагал уничтожить файлы за 10 миллионов евро, но "бланкос" ответили отказом.
Напомним, что на аудиозаписях Перес нелицеприятно высказывался об Икере Касильясе, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Рауле, Висенте Дель Боске и других.
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