У "Реала" уже готов предварительный контракт для Алабы

"Реал" достиг предварительной договоренности с защитником "Баварии" Давидом Алабой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Королевский клуб" предложит австрийцу черновой вариант контракта.

Напомним, Алаба летом покинет "Баварию" в статусе свободного агента. Договор с "Реалом" будет рассчитан до лета 2025 года.

David Alaba has reached a verbal agreement with Real Madrid since the beginning of January. His pre-contract until June 2025 is ‘almost ready’ - not signed yet.



Chelsea, Liverpool as other clubs are still trying to convince him... but Alaba’s priority is joining Real Madrid ⚪️ https://t.co/LITUivZexn