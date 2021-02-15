У "Реала" уже готов предварительный контракт для Алабы

"Реал" достиг предварительной договоренности с защитником "Баварии" Давидом Алабой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Королевский клуб" предложит австрийцу черновой вариант контракта.

Напомним, Алаба летом покинет "Баварию" в статусе свободного агента. Договор с "Реалом" будет рассчитан до лета 2025 года.

David Alaba has reached a verbal agreement with Real Madrid since the beginning of January. His pre-contract until June 2025 is ‘almost ready’ - not signed yet.



Chelsea, Liverpool as other clubs are still trying to convince him... but Alaba’s priority is joining Real Madrid ⚪️ https://t.co/LITUivZexn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2021

Алаба прешел в "Баварию" в 2009 году. В мюнхенском клубе он смог выиграть массу трофеев: 9 чемпионатов Германии, 6 Кубков Германии, 6 Суперкубков Германии, 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных чемпионата мира.

Семь раз защитника признавали лучшим футболистом Австрии и трижды включали в команду году УЕФА.