У "Реала" уже готов предварительный контракт для Алабы

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У "Реала" уже готов предварительный контракт для Алабы"Реал" достиг предварительной договоренности с защитником "Баварии" Давидом Алабой, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. "Королевский клуб" предложит австрийцу черновой вариант контракта.

Напомним, Алаба летом покинет "Баварию" в статусе свободного агента. Договор с "Реалом" будет рассчитан до лета 2025 года.

Алаба прешел в "Баварию" в 2009 году. В мюнхенском клубе он смог выиграть массу трофеев: 9 чемпионатов Германии, 6 Кубков Германии, 6 Суперкубков Германии, 2 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных чемпионата мира.
Семь раз защитника признавали лучшим футболистом Австрии и трижды включали в команду году УЕФА.

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