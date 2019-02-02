У "Реала" возникли трудности с трансфером Милитао
У мадридского "Реала" возникли трудности с трансфером защитника "Порту" Эдера Милитао, сообщает Marca.
По сведениям издания, клубы не могут договориться о том, кто выплатит "Сан-Паулу" 6 миллионов евро за воспитание футболиста.
"Порту" настаивает, что этот платёж должен взять на себя "Реал", однако королевский клуб дал понять, что 50 миллионов евро - это окончательная сумма сделки, включая все бонусы и прочие компенсации.
Напомним, что Милитао уже согласовал со "сливочными" контракт до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов перебить предложение "бланкос" по 21-летнему бразильцу, однако до конкретных шагов дело так и не дошло.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|21
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|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
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|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Леванте
|22
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|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|21
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|13
|Реал Вальядолид
|22
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|21
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|Эспаньол
|21
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|21
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|Райо Вальекано
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|Сельта Виго
|21
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