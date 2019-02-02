У "Реала" возникли трудности с трансфером Милитао

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У "Реала" возникли трудности с трансфером Милитао

У мадридского "Реала" возникли трудности с трансфером защитника "Порту" Эдера Милитао, сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы не могут договориться о том, кто выплатит "Сан-Паулу" 6 миллионов евро за воспитание футболиста.

"Порту" настаивает, что этот платёж должен взять на себя "Реал", однако королевский клуб дал понять, что 50 миллионов евро - это окончательная сумма сделки, включая все бонусы и прочие компенсации.

Напомним, что Милитао уже согласовал со "сливочными" контракт до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов перебить предложение "бланкос" по 21-летнему бразильцу, однако до конкретных шагов дело так и не дошло.

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