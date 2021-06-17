У "Реала" впервые за 117 лет будет капитан-иностранец

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У "Реала" впервые за 117 лет будет капитан-иностранец

Фото инстаграм Марсело

У мадридского "Реала" после ухода центрального защитника Серхио Рамоса будет новый капитан.

Как пишет Marca, впервые с 1904 года капитанская повязка "сливочных" достанется иностранному футболисту.

Рамоса заменит бразильский левый латераль Марсело, который выступает за королевский клуб с 2007 года.

117 лет назад капитаном "Реала" был Федерико Ревьерто из Гватемалы.

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