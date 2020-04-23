У "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ появился новый конкурент в борьбе за Погба

На полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба теперь претендуют четыре клуба, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, помимо "Реал", "Ювентуса" и ПСЖ на звёздного француза нацелился миланский "Интер".

"Нерадзурри" уже обсуждали возможный трансфер 27-летнего хавбека с его агентом Мино Райолой.

Рыночная стоимость Погба - 80 миллионов евро. В текущем сезоне из-за травм он сыграл за "МЮ" всего 8 матчей и сделал 2 ассиста.

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