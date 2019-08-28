У РФС появились три новых спонсора
Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с компанией "Газпром нефть".
Лидер российской нефтяной индустрии стал партнёром и спонсором РФС. Контракт рассчитан до февраля 2021 года.
Также, по информации РБК, спонсорами союза стали компании СОГАЗ и Трубная металлургическая компания (ТМК).
Стоит отметить, что сумма спонсорских контрактов не раскрывается.
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