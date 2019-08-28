У РФС появились три новых спонсора

Теги рфс

У РФС появились три новых спонсора

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с компанией "Газпром нефть".

Лидер российской нефтяной индустрии стал партнёром и спонсором РФС. Контракт рассчитан до февраля 2021 года.

Также, по информации РБК, спонсорами союза стали компании СОГАЗ и Трубная металлургическая компания (ТМК).

Стоит отметить, что сумма спонсорских контрактов не раскрывается.

Не пропустите: Будогосский сделал скандальное заявление о появлении новых арбитров в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси

В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов