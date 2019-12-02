У Рибери диагностировано повреждение связки голеностопа

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У Рибери диагностировано повреждение связки голеностопа

Хавбек "Фиорентины" Франк Рибери был травмирован в матче 14-го тура чемпионата Италии с "Лечче" (0:1). Об этом сообщает официальный сайт "фиалок".

После медицинского обследования у 36-летнего футболиста диагностировали повреждение связок голеностопа правой ноги. Сроки его восстановления пока не называются. Рибери уже приступил к реабилитации. 

В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах Серии А, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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