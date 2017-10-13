У Роберто Карлоса родилcя внук

Знаменитый бразильский футболист Роберто Карлос стал дедушкой в 44 года.

"Поздравляю мою дочку с рождением моего внука Педро. Желаю ему и моей дочери здоровья, благослови тебя Бог и твое прекрасное дитя", – написал Карлос в Instagram.

Стоит отметить, что ребенка родила вторая дочь бразильца Джованна, а всего у него девять детей.

Не пропустите: Адвокат Вальке: "Мой клиент отвергает обвинения в получении взятки от президента ПСЖ". | http://soccernews.ru