У Роберто Карлоса родился девятый ребенок

Известный бразильский футболист Роберто Карлос вновь стал отцом.

У него родился девятый ребенок - дочка по имени Марина. Это второе дитя Карлоса и его супруги Марианы.

Фото: Счастливые родители.

Стоит отметить, что у 44-летнего Карлоса есть три ребенка от первого брака, и еще четыре – от других женщин.

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