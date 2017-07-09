У Роберто Карлоса родился девятый ребенок

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У Роберто Карлоса родился девятый ребенок

Известный бразильский футболист Роберто Карлос вновь стал отцом.

У него родился девятый ребенок - дочка по имени Марина. Это второе дитя Карлоса и его супруги Марианы.

Фото: Счастливые родители.

Стоит отметить, что у 44-летнего Карлоса есть три ребенка от первого брака, и еще четыре – от других женщин. 

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