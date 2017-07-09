У Роберто Карлоса родился девятый ребенок
Известный бразильский футболист Роберто Карлос вновь стал отцом.
У него родился девятый ребенок - дочка по имени Марина. Это второе дитя Карлоса и его супруги Марианы.
Фото: Счастливые родители.
Стоит отметить, что у 44-летнего Карлоса есть три ребенка от первого брака, и еще четыре – от других женщин.
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