У "Ромы" до конца августа сменится владелец

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У "Ромы" до конца августа сменится владелец

Переговоры о продаже "Ромы" находятся на завершающей стадии, пишет Football Italia.

По сведениям издания, до 31 августа у римского клуба должен смениться владелец.

Сейчас контрольный пакет акций "Ромы" принадлежит американскому миллиардеру Джеймсу Паллотте, который готов продать свой актив соотечественнику Дэну Фридкину.

Сумма сделки составит 500-600 миллионов евро.

Напомним, что "Рома" финишировала в Серии А на пятом месте и сыграет в Лиге Европы.

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