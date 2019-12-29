У "Ромы" может смениться владелец

Владелец "Ромы" Джеймс Паллота близок к продаже клуба.

Как сообщает Football Italia, купить римский клуб может консорциум The Friedkin Group. Стоимость сделки оценивается в 780 миллионов евро.

Отмечается, что переговоры между сторонами длились около двух месяцев и завершились в канун рождественских праздников.

Паллота владеет клубом с 2012 года. В этом сезоне после 17 туров клуб занимает в Серии А четвертое место.

Читайте также: "Милан" купит самый богатый человек в мире? Итальянские СМИ анонсировали настоящую бомбу. | http://soccernews.ru