У "Ромы" может смениться владелец
Владелец "Ромы" Джеймс Паллота близок к продаже клуба.
Как сообщает Football Italia, купить римский клуб может консорциум The Friedkin Group. Стоимость сделки оценивается в 780 миллионов евро.
Отмечается, что переговоры между сторонами длились около двух месяцев и завершились в канун рождественских праздников.
Паллота владеет клубом с 2012 года. В этом сезоне после 17 туров клуб занимает в Серии А четвертое место.
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|Наполи
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|Торино
|17
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|Милан
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|Хеллас Верона
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|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
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|Фиорентина
|17
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|Брешия
|17
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|СПАЛ
|17
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