У "Ромы" травмированы 4 из 6 центральных защитников

"Рома" испытывает серьёзные кадровые проблемы с обороной, пишет Football Italia.

По сведениям издания, из-за травм "волки" потеряли четырёх номинальных центральных защитников - Криса Смоллинга, Мараша Кумбулла, Давиде Сантона и Рожера Ибаньеса.

Таким образом, в распоряжении тренерского штаба римлян остались только два центрбека - Джанлука Манчини и Федерико Фасио, который не играл с 10 декабря, то есть более двух месяцев.

В воскресенье "Роме" предстоит сыграть на выезде с "Беневенто" в рамках 23-го тура Серии А.

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