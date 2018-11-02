У Роналдиньо забрали паспорт

Известный во всем мире футболист Роналдиньо лишился своего паспорта.

Как сообщает Globo Esporte, суд забрал документ у бразильца из-за неуплаты штрафа, сумма которого составляет 2 миллиона евро.

Напомним, что Роналдиньо был оштрафован в 2015 году за ущерб окружающей среде. Футболист со своим братом в неположенном месте построил склад и рыболовную платформу.

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