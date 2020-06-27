У Роналду 100-процентная реализация пенальти в текущем розыгрыше Серии А

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У Роналду 100-процентная реализация пенальти в текущем розыгрыше Серии А

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сам заработал и реализовал пенальти в матче 28-го тура Серии А против "Лечче" (4:0).

В текущем розыгрыше чемпионата Италии звёздный форвард 9 раз пробивал 11-метровые удары. Все попытки привели к забитым мячам.

Всего в нынешнем сезоне в активе 35-летнего Роналду 27 голов и 6 ассистов в 36 матчах.

Не пропустите: Криштиану Роналду забил 20 клубам Серии А. | http://soccernews.ru
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