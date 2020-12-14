У Роналду 98 голевых действий в первых 100 матчах за "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провёл юбилейный матч в составе "старой синьоры".

Воскресная игра против "Дженоа" (3:1) стала для португальца 100-й за туринскую команду.

В этих матчах форвард совершил 98 результативных действий (79 голов + 19 ассистов).

Напомним, что 35-летний Роналду выступает за "Юве" с лета 2018 года. Его приобрели у мадридского "Реала" за 117 миллионов евро.

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