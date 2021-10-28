У Роналду будут близнецы (фото)

Теги криштиану роналду

У Роналду будут близнецы (фото)Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подтвердил информацию о том, что у него и его невесты Джорджины Родригес скоро снова родятся дети.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами", – написал Роналду в инстаграме.

У Криштиану Роналду уже есть 4 детей: Криштиану-младший, который родился в 2010 году от суррогатной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году также от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.

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