У Роналду две претензии к руководству "Реала"

У нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду две претензии к руководству королевского клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, во-первых, португальца не устраивает предложение о новом контракте, а во-вторых, 33-летний футболист недоволен интересом "сливочных" к форварду ПСЖ Неймару и обещанными ему условиями.

Напомним, что "Реал" готов был платить Роналду около 30 миллионов евро после вычета налогов.

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