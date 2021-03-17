У Роналду есть три варианта продолжения карьеры

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем Twitter.

По данным источника, футболист уже попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб. Претендентами на форварда являются ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Четвертым вариантом является продолжение карьеры в "Ювентусе", с которым у него действует контракт до лета 2022 года.

Проблемой для перехода в другой клуб может стать зарплата 36-летнего Роналду, который сейчас получает порядка 60 миллионов евро в год с учетом налогов.

В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал четыре результативные передачи.

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