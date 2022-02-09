У Роналду худшая серия с 2010 года

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У Роналду худшая серия с 2010 года

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выдал худшую безголевую серию в своей карьере с 2010 года.

Футболист не может отличиться на протяжении пяти матчей подряд. В последний раз подобное происходило с форвардом 12 лет назад, когда он выступал за "Реал".

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 26 матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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