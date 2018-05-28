У Роналду испортились отношения с пятью игроками "Реала"

У ведущего форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду испортились отношения с пятью своими партнерами по команде.

Так, по сведениям испанской прессы, чрезмерным эгоизмом португальца на поле в завершившемся сезоне остались недовольны полузащитники Иско и Лука Модрич, а также вингеры Гарет Бэйл, Марко Асенсио и Лукас Васкес.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по Роналду. | soccernews.ru