У Роналду испортились отношения с пятью игроками "Реала"

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У Роналду испортились отношения с пятью игроками "Реала"У ведущего форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду испортились отношения с пятью своими партнерами по команде.

Так, по сведениям испанской прессы, чрезмерным эгоизмом португальца на поле в завершившемся сезоне остались недовольны полузащитники Иско и Лука Модрич, а также вингеры Гарет Бэйл, Марко Асенсио и Лукас Васкес.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по Роналду. | soccernews.ru

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