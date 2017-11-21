У Роналду испортились отношения с тремя испанцами из "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналдусерхио рамосискомарко асенсио

У Роналду испортились отношения с тремя испанцами из "Реала"У ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду серьезно испортились отношения с тремя своими одноклубниками.

Так, по сведениям испанской прессы, португальский форвард имел конфликт с капитаном своей команды Серхио Рамосом, а также его соотечественниками - Иско и Марко Асенсио. В последнее время отношения между ними несколько нормализовались, однако они до сих пор остаются "холодными", чему способствуют и неудачные результаты "сливочных" в текущем сезоне.

Напомним, у Роналду нет шансов покинуть "Реал". | soccernews.ru

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